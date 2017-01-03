Якщо домашній леопард укусить сусіда, то власника тварини посадять на 7 років

15.01.2017 17:27



Новий закон, запроваджений в Об’єднаних Арабських Еміратах, забороняє тримати вдома диких і небезпечних тварин. Порушників чекає суворе покарання.

Згідно з документом тільки зоопарки, цирки, дослідницькі та селекційні центри можуть володіти дикими та екзотичними тваринами. Жителів ОАЕ закликають повідомляти про випадки, коли диких і небезпечних звірів тримають як домашніх.

Тих, хто використовує таку тварину, щоб «атакувати іншу людину», чекає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 3 до 7 років, якщо результатом стане фізичне каліцтво. А в разі смерті потерпілого порушникові загрожує довічне життя за ґратами.

Якщо хтось з’явився з леопардом, гепардом або іншим екзотичним хижаком на публіці, він може отримати покарання у вигляді позбавлення волі до 6 місяців і штрафу до $140 тис. Володіння небезпечними звірами з метою комерції також каратиметься ув’язненням і/або штрафом до $140 тис.

Ті, хто за допомогою подібних тварин тероризує інших людей, будуть оштрафовані на суму до $200 тис. Також закон посилює правила ввезення в ОАЕ та реєстрації всіх несвійських тварин і впорядковує отримання ліцензій та офіційних сертифікатів.