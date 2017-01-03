Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В ОАЕ заборонили тримати вдома диких тварин

Жителі ОАЕ повинні «здати» сусідів, якщо ті вдома тримають леопардів. Небезпечні хижаки можуть жити тільки в зоопарку.

Жителі ОАЕ повинні «здати» сусідів, якщо ті вдома тримають леопардів. Небезпечні хижаки можуть жити тільки в зоопарку.

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