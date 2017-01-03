15.01.2017 14:04



На перший погляд, все було достатньо дотепно: як можна звинуватити в шахрайстві пасажира, який відкрито заявляє про те, що їде без квитка?

Земельний суд м.Гісена виправдав 52-річного громадянина Німеччини, якого оштрафували за проїзд без квитка в потягу, оскільки до куртки пасажира була прикріплена табличка з написом «Я їду безкоштовно». Адже у діях пасажира не було шахрайства.

Проте Вищий земельний суд м.Франкфурта скасував це рішення. На думку суддів, наявність таблички не звільняє пасажира від відповідальності за несплату проїзду.

Наприклад, під час руху потягу куртка, до якої була прикріплена табличка, могла лежати в чоловіка на колінах, через що напис не було видно. Крім того, відсутні докази, що табличку можна було побачити на момент посадки пасажира в потяг. Отже, чоловік тільки створював враження, що діє належним чином.

Справу повернули до суду першої інстанції на повторний розгляд. На жаль, це не перша справа подібного роду, яку розглядає вищий суд. У 2011 році якийсь чоловік намагався проїхати в потязі без квитка, засунувши у вовняну шапку аркуш, на якому було написано, що він не сплатив за проїзд.

Тоді контролери оштрафували безбілетника на €200. Згідно з рішенням Вищого земельного суду в м.Кельні чоловіка визнали винним, попри те, що він не приховував факту відсутності квитка.

Відповідно до даних, опублікованих Спілкою транспортних підприємств Німеччини, втрати транспортних підприємств унаслідок безквиткового проїзду пасажирів становлять близько €250 млн на рік.