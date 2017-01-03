15.01.2017 10:41



Афроамериканський діалект англійської мови, яким спілкуються багато жителів США, заважає їм успішно виступати в судах, оскільки судді в більшості випадків з недовірою ставляться до носіїв цього діалекту, а почасти просто погано його розуміють.

Про це йдеться в статті лінгвістів зі Стендфордського університету Джона Рікфорда і Шарез Кінг, яку вони опублікували в журналі Linguistic Society of America.

Вони звернули увагу, що в США співвідношення білих і чорношкірих жителів, засуджених до ув’язнення, становить приблизно 1 до 6. При цьому значна частина афроамериканців у повсякденному житті використовує нестандартні й просторічні, діалектні форми англійської мови — так звану чорну англійську, African American Vernacular English (AAVE).

Дослідження показують, що афроамериканці, котрі виступають у судах, часто стикаються з нерозумінням або неправильним трактуванням їхніх слів, що нерідко призводить до винесення білими суддями несправедливих рішень.

У статті наводиться приклад гучної справи про вбивство в 2013 році 17-річного чорношкірого підлітка Трейвона Мартіна білим волонтером-патрульним Джорджем Циммерманом. Суду належало визначити: мало місце вбивство другого ступеня чи дії патрульного можна кваліфікувати як самооборону.

Ключовим свідком у справі виступала чорношкіра Рейчел Джантел, яка розмовляла з потерпілим по телефону, коли стався інцидент. Вона сказала, що Т.Мартін не нападав на Д.Циммермана, а навпаки, намагався втекти від нього. Але суд присяжних не взяв її слова до уваги й виправдав підсудного.

За словами авторів статті, присяжні упереджено поставилися до свідка й часто просто не розуміли, що вона говорить. У подальшому аналіз відеозапису виступу показав, що Р.Джантел говорила «чорною англійською». Крім того, її вимова ускладнювалася особливостями карибського й гаїтянського діалектів англійської мови.

Автори статті розробили рекомендації, які будуть цікаві як американським лінгвістам, так і простим громадянам. Крім того, вони пропонують забезпечувати підсудних і свідків з-поміж афроамериканців перекладачами, а суддям радять знайомитися з показаннями після аналізу лінгвістів.