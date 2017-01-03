Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Чорношкірі американці частіше потрапляють до в'язниці через те, що судді погано розуміють «чорну англійську»

У США афроамериканці часто стикаються з неправильним трактуванням їхніх слів, що призводить до винесення білими суддями несправедливих рішень.

У США афроамериканці часто стикаються з неправильним трактуванням їхніх слів, що призводить до винесення білими суддями несправедливих рішень.

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