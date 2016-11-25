12.01.2017 17:53



Щодня до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ надходить у середньому 490 запитів. Причому переважно в усній формі: 405 — телефоном, 67 – на особистому прийомі та лише 18 – у письмовому вигляді.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі ВСС, торік до установи надійшло майже 123 тис. запитів на публічну інформацію, 96% яких 3 усні. Це дещо менше, ніж у 2015 році (на 6,9 %).

Прикметно, що на думку ВСС, на зменшення загальної кількості запитів вплинуло більш ніж дворазове збільшення тривалості телефонних розмов із довідковою службою. Якщо у позаминулому році запитувачі «наговорили» 3417 годин, то у 2016-му — 6324. А одна розмова в середньому тривала 3,7 хв. (1,8 хв. — у 2015 році).

Водночас на 20% зросло надходження письмових запитів (4474). Із них 86% отримано від громадян, 13,7% — від юридичних осіб, решта —від громадських організацій та ЗМІ.

Питання, порушені громадянами у запитах, стосувалися роз’яснення норм процесуального законодавства, строків подання та порядку оформлення касаційних скарг (клопотань, заяв), справляння судового збору, видачі копій судових рішень ВСС, надходження та стану розгляду скарг і заяв тощо.

Закон і Бізнес