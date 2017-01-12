12.01.2017 13:02



Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила результати засідання 11 січня 2016 року щодо розгляду питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Комісія вирішила направити подання про звільнення 28 суддів.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.

Комісія, розглянувши звернення голови ГО «Майдан-Громадський Контроль» Колбанцева В.В., вирішила направити подання про звільнення з посади судді Дарницького районного суду міста Києва Дубаса Віктора Анатолійовича.

Також, розглянувши звернення Вищої ради юстиції, Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., голови Луганського окружного адміністративного суду Чиркіна С.М., Комісія вирішила направити подання про звільнення з посади:

Кошелєва Бориса Федоровича, Кравченко Ніни Володимирівни, Туренка Сергія Івановича, Бас Ольги Євгенівни, Батяшової Любові Олексіївни, Галан Ніни Миколаївни, Загородньої Тетяни Василівни, Кравченко Тетяни Дмитрівни, Медведєва Андрія Михайловича, Пащенко Лариси Вікторівни, Реуса Євгена Валерійовича, Рубльової Ольги Григорівни, Ступіної Яни Юріївни, Запорожченко Олени Олександрівни, Зінченко Тетяни Олексіївни – суддів апеляційного суду Луганської області;

Качуріної Людмили Сагідбатдалівни, Лагутіна Антона Анатолійовича, Кравцової Наталії Валеріївни, Тріфанової Світлани Сабіржанівни, Островської Олени Петрівни, Каюди Андрія Миколайовича, Солоніченко Оксани Вікторівни, Ушакова Тараса Сергійовича, Цицюри Ольги Олександрівни, Ципко Олени Валентинівни – суддів Луганського окружного адміністративного суду;

Крупинської Оксани Юріївни – судді Брянківського міського суду Луганської області;

Жогіної Любові Олександрівни, Карасьової Надії Петрівни – суддів Алчевського міського суду Луганської області;

Кузьменка Артема Миколайовича – судді Жовтневого районного суду міста Луганська;

Шаргаровської Валентини Іванівни – судді Стахановського міського суду Луганської області.

Крім того, ВККС відклала розгляд питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності стосовно:

Заставенко Марини Олександрівни – судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області, Жукова Павла Мирославовича – судді Перевальського районного суду Луганської області;

Роїка Дмитра Ярославовича – судді Малиновського районного суду міста Одеси;

Бабенка Володимира Миколайовича – голови та судді апеляційного суду Черкаської області;

Вискребенцева Леоніда Борисовича – судді Алчевського міського суду Луганської області; Ситніка Олександра Івановича – судді Жовтневого районного суду міста Луганська; Алейникова Володимира Івановича, Колтуна Віктора Анатолійовича, Маркової Тетяни Григорівни – суддів Свердловського міського суду Луганської області; Булавіної Наталії Іванівни, Дюбіна Валерія Васильовича, Кузьмич Валентини Григорівни – суддів Краснодонського міськрайонного суду Луганської області; Вишнякової Алли Володимирівни – судді Перевальського районного суду Луганської області;

Кузнецової Марини Леонідівни, Очеретного Олександра Володимировича – суддів Стахановського міського суду Луганської області;

Труфанової Марини Олександрівни – судді Артемівського районного суду міста Луганська;

Шелюти Вячеслава Михайловича – судді Краснолуцького міського суду Луганської області.

Закон і Бізнес