12.01.2017 12:19



В Міністерстві фінансів опрацьовують законопроект про Фінансову поліцію. У проекті, який найближчим часом планують передати на розгляд Уряду, хочуть встановити квоту на представників силового блоку та обмежити штат 2500 працівників.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає «Закон і Бізнес».

«Наразі ми відпрацьовуємо коментарі Мін’юсту та приймемо ті, які відповідають нашим принципам створення нової служби, а саме: 1. Зміна силового підходу на аналітичний. 2. Скорочення штату з 15000 чоловік до 2500. 3. Невтручання в роботу чесного бізнесу. 4. Оновлення персоналу через прозорий конкурс та незалежну відбіркову комісію. Представники силового блоку не можуть становити більше 25% від загального штату. 5. Зарплати, які зменшать ризик корупції та дадуть змогу залучити найкращі кадри», — написав міністр у Facebook.

О. Данилюк сподівається, що проект закону буде передано на розгляд Уряду та Парламенту найближчим часом.

«Ми плануємо подати проект закону на розгляд Уряду на найближчому засіданні та після ухвалення направити законопроект до Парламенту. А от цьому законопроекті «технічні помилки» вітатись не будуть», — підкреслив Данилюк.

Він також звернув увагу на помилку у тексті закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набув чинності з 1 січня та де-юре залишив Податкову міліцію поза законом. Міністр вважає, що цю помилку виправляти не варто.

«Чи варто виправляти помилку, знову легалізуючи репресивну податкову міліцію? Очевидно, що ні. Треба рухатись тільки вперед. Тому найближчими днями Мінфін внесе на розгляд Уряду законопроект про створення Фінансової поліції , на який чекає бізнес, і про який також йдеться у меморандумі з МВФ», — зазначив міністр фінансів.

Закон і Бізнес