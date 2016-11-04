12.01.2017 10:58



Рада суддів України оприлюднила рішення про скликання ХІV позачергового з'їзду суддів. Згідно нього Спільні збори суддів місцевих загальних судів проводитимуться до 20 лютого, а сам з’їзд відбудеться 14-15 березня 2017 року.

Про це ідеться у рішенні РСУ від 10 січня 2017 року №1, передає «Закон і Бізнес».

РІШЕННЯ № 1

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Ради суддів України Сімоненко В.М. щодо скликання ХІV позачергового з’їзду суддів України, відповідно до статей 126 - 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого Х позачерговим з’їздом суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України вирішила:

1. Скликати ХІV позачерговий з’їзд суддів України.

2.Визначити дату проведення ХІV позачергового з’їзду суддів України – 14-15 березня 2017 року.

3. Визначити місцем проведення ХІV позачергового з’їзду суддів України – Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац) за адресою: м. Київ, алея Небесної сотні, 1.

4. Схвалити Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення ХІV позачергового з’їзду суддів України:

1). Про стан здійснення правосуддя та стан незалежності судів і суддів у 2016 році;

2). Про внесення змін до Регламенту з’їзду суддів України;

3). Про внесення змін до Регламенту призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України з посад за квотою з’їзду суддів України;

4). Про обрання членів Вищої ради правосуддя;

5). Про призначення суддів Конституційного Суду України;

6). Про внесення змін до Положення про Раду суддів України;

7). Різне.

5.Створити організаційну групу з підготовки ХІV позачергового з’їзду суддів України у складі:

голови Ради суддів України Сімоненко Валентини Миколаївни;

заступника голови Ради суддів України

Моніча Богдана Сильвестровича;

секретаря Ради суддів УкраїниМарченко Оксани Володимирівни;

членів Ради суддів УкраїниАрсірія Руслана Олександровича;

Мєзєнцева Євгена Ігоровича;

Сасевича Олександра Михайловича;

Чумаченко Тетяни Анатоліївни;

Голови Державної судової адміністрації України (за згодою)

Холоднюка Зеновія Васильовича;

начальника відділу організаційного забезпечення суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України (за згодою)

Давиденка Володимира Григоровича;

в.о. начальника відділу прес-центру судової влади (на правах відділу) Державної судової адміністрації України (за згодою)

Пастухової Валентини Миколаївни.

6. Провести Спільні збори суддів місцевих загальних судів України до 20 лютого 2017 року.

7. Під кількістю суддів відповідного суду (в контексті частини четвертої статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») вважаються всі судді, які перебувають у штаті відповідного суду та прикріплені до цього суду судді, до видання головою суду наказу про звільнення судді з посади відповідно глави 1 та 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

8. Головам місцевих загальних судів провести збори суддів в місцевих загальних судах по виборах таємним голосуванням делегатів на Спільні збори не пізніше, ніж за 2 тижні до дати проведення Спільних зборів.

9. Затвердити перелік членів Ради суддів України, уповноважених Радою суддів України ініціювати створення організаційного комітету по підготовці і проведенню Спільних зборів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі (Додаток 1).

10. Склад членів організаційних комітетів з підготовки та проведення Спільних зборів надіслати на затвердження Раді суддів України до 23 січня 2017 року.

11. Звернутись до голів загальних апеляційних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі з метою сприяти організації та проведенню Спільних зборів суддів місцевих загальних судів.

Голова Ради суддів України

В.М. Сімоненко

Закон і Бізнес