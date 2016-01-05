У другій половині 2016 року до Нацкомфінпослул надійшло 893 скарги на страхові компанії. Регулятор склав рейтинг компаній, на які скаржилися найбільше. У першій трійці «Домінанта», «Українська транспортна страхова компанія» та «Оранта».
Таку статистику оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, передає «Закон і Бізнес».
Найбільше число скарг Регулятором було отримано на 7 страховиків:
- «Домінанта» — 182 скарги,
- «Українська транспортна страхова компанія» — 169,
- НАСК «Оранта» — 120,
- «Іллічівське» — 114,
- «УОСК» — 112,
- «Європейський страховий союз» — 106,
- «Провідна» — 90.
Всього на цих страховиків було отримано 893 скарги, що становить 37% всіх скарг на українських страховиків за рік. Обсяг виплат ними страхових відшкодувань за результатами розгляду комісією звернень склав 34,58 млн грн.
Крім цього, Нацкомфінпослуг оприлюднив список компаній, у яких анульовані (відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності. Їх перелік можна завантажити за посиланням.
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