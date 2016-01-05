12.01.2017 10:18



У другій половині 2016 року до Нацкомфінпослул надійшло 893 скарги на страхові компанії. Регулятор склав рейтинг компаній, на які скаржилися найбільше. У першій трійці «Домінанта», «Українська транспортна страхова компанія» та «Оранта».

Таку статистику оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, передає «Закон і Бізнес».

Найбільше число скарг Регулятором було отримано на 7 страховиків:

- «Домінанта» — 182 скарги,

- «Українська транспортна страхова компанія» — 169,

- НАСК «Оранта» — 120,

- «Іллічівське» — 114,

- «УОСК» — 112,

- «Європейський страховий союз» — 106,

- «Провідна» — 90.

Всього на цих страховиків було отримано 893 скарги, що становить 37% всіх скарг на українських страховиків за рік. Обсяг виплат ними страхових відшкодувань за результатами розгляду комісією звернень склав 34,58 млн грн.

Крім цього, Нацкомфінпослуг оприлюднив список компаній, у яких анульовані (відкликані) ліцензії на право здійснення діяльності. Їх перелік можна завантажити за посиланням.

Закон і Бізнес