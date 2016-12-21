12.01.2017 09:44



Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила дати проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Анонімне тестування проведуть 30 січня, а виконання практичного завдання — 2 лютого 2017 року.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.

Наголошується, що інформацію про допуск кандидатів до кваліфікаційного оцінювання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше як за п’ять днів до проведення анонімного письмового тестування.

Графік проведення кваліфікаційного оцінювання:

- складення анонімного письмового тестування – 30 січня 2017 року, 10:00;

- виконання практичного завдання – 02 лютого 2017 року, 10;00 хв.

- проведення співбесід: лютий–березень 2017 року.

Складення іспиту проходитиме за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 40–Б.

Співбесіди проводитимуться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

На складення анонімного письмового тестування дається 240 хвилин, а на виконання практичного завдання – 300 хвилин.

Доступ заінтересованих осіб до анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання забезпечуватиметься шляхом відеотрансляції в Інтернеті.

Як раніше повідомлялося, на тестуванні буде 120 запитань та 4 варіанти відповідей.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

За період з 9 по 25 листопада 2016 року про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду Вищу кваліфікаційну комісію суддів повідомило 1436 кандидатів. З них 17 суддів діючого ВСУ повідомили про намір взяти участь у конкурсі.

За результатами відбору, допущено до конкурсу було 653 кандидати. 31% з них не має досвіду роботи суддею. Також серед кандидатів 30% — судді нижчих інстанцій, які вперше претендують на вищу посаду. За результатами розгляду документів у ВККС назвали основні причини відмов.

Закон і Бізнес