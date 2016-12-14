12.01.2017 09:00



12 січня Вища рада юстиції проведе засідання, на якому розгляне клопотання Генпрокуратури та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомила виданню «Закон і Бізнес» прес-служба ВРЮ, засідання Ради відбудеться о 10:00.

Порядок денний засідання складається з чотирьох питань:

1. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. про відсторонення від здійснення правосуддя судді Вищого господарського суду України ЄМЕЛЬЯНОВА Артура Станіславовича.

2. Розгляд клопотання заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. про відсторонення від посади судді Київського апеляційного адміністративного суду ПЕТРИКА Ігоря Йосиповича.

3. Про повернення рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидатів на посади суддів місцевих судів, які знаходяться в районі проведення антитерористичної операції:

- Вербового Олексія Володимировича - Шахтарського міськрайонного суду Донецької області;

- Войтуха Олександра Михайловича - Калінінського районного суду міста Донецька;

- Головіної Олени Олександрівни - Ворошиловського районного суду міста Донецька;

- Краснокутського Сергія Олександровича - Лутугинського районного суду Луганської області;

- Краснокутської Наталії Сергіївни - Ровеньківського міського суду Луганської області;

- Соловйової Ольги Олександрівни - Кіровського районного суду міста Донецька;

- Форощук Світлани Анатоліївни - Старобешівського районного суду Донецької області.

4. Різне.

Закон і Бізнес