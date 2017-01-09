11.01.2017 17:06



Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації пропонує надати роботодавцям можливість збільшувати тривалість робочого дня співробітників пропорційно часу, витраченого на куріння тютюну.

Як повідомляє RNS, така пропозиція міститься в антитютюновій концепції МОЗ РФ на 2017-2022 роки, передає «Закон і Бізнес».

«Можливість роботодавця збільшувати тривалість робочого часу працівника пропорційно часу, витраченого їм на куріння тютюну протягом робочого дня», — йдеться в документі.

На думку відомства, підвищення цін на сигарети та інші тютюнові вироби веде до скорочення числа курців. Згідно концепції, пропонується безперервне підвищення ставок на тютюнові вироби до рівня оподаткування серед країн Європейського регіону ВООЗ, в тому числі МОЗ пропонує з 2017 року ввести податок на роздрібний продаж звичайних та електронних сигарет у розмірі 10% від ціни товарів із спрямуванням одержаних коштів до бюджетів регіонів.

У травні 2016 року міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова, розповідаючи про основні положення нової антитютюнової концепції МОЗ, назвала головним завданням забезпечення умов, «при яких доступ тютюнових продуктів для нового покоління, тобто наших громадян, які народилися після 2015 року, протягом усього життя буде неможливий».

Закон і Бізнес