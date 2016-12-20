11.01.2017 13:59



Сьогодні ВККС проведе засідання, на якому затвердить дати проведення анонімного тестування та практичного завдання у конкурсі до Верховного Суду. Орієнтовно планується: 30 січня — тестування, 2 лютого — виконання практичного завдання.

Про це під час презентації програми кваліфоцінювання кандидатів до Верховного Суду розповів член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Тарас Лукаш, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

«Сьогодні має відбутися засідання комісії, де будуть затвердженні дати проведення анонімного тестування та практичного завдання у межах кваліфікаційного оцінювання для кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Орієнтовно планується: 30 січня - тестування, 2 лютого - виконання практичного завдання», — розповів він.

Також Т. Лукаш зазначив, що на тестуванні буде 120 запитань, 4 варіанти відповідей. Час для виконання тестів — 4 години.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

За період з 9 по 25 листопада 2016 року про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду Вищу кваліфікаційну комісію суддів повідомило 1436 кандидатів. З них 17 суддів діючого ВСУ повідомили про намір взяти участь у конкурсі.

За результатами відбору, допущено до конкурсу було 653 кандидати. 31% з них не має досвіду роботи суддею. Також серед кандидатів 30% — судді нижчих інстанцій, які вперше претендують на вищу посаду. За результатами розгляду документів у ВККС назвали основні причини відмов.

Закон і Бізнес