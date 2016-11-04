11.01.2017 14:29



Співробітникам поліції ще раз роз’яснили на які вчинки вони не мають права. Зокрема, їм заборонено катувати затриманих, а керівники не повинні перекладати свої обов’язки на підлеглих.

На початку року набув чинності наказ МВС від 9 листопада 2016 р. №1179 про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських. В значній мірі правила повторюють обмеження та зобов’язання, які вже існують. В них нагадується, що поліцейський не повинен катувати затриманих осіб та принижувати особу. Також у разі потреби він має надати особі медичну допомогу.

Крім цього вказується, що поліцейський зобов’язаний пояснити затриманому на зрозумілій йому мові його права і надати можливість скористатись допомогою захисника і повідомити про затримання третю особу, яку обере затриманий.

У свою чергу керівник органу чи підрозділу поліції не має права перекладати свою відповідальність на підлеглих, використовувати службове становище в особистих інтересах, а також проявляти зверхність, грубість, некоректність по відношенню до підлеглих.

Як зазначається в документі ці правила є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог, а тому вже мали б бути відомі правоохоронцям. Якщо ж вони їх не дотримувались раніше, то навряд чи почнуть після появи чергового документу.