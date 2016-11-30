11.01.2017 16:25



В Україні з нового року скасована норма про сплату 2% збору на обов'язкове пенсійне страхування при купівлі фізичними особами валюти у готівковій формі.

Відповідні зміни містяться в законі «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791, що набув чинності з 1 січня 2017 року, передає «Закон і Бізнес».

Згідно документу, пункт 5 статті 1 виключено з закону «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, збір з валютних операцій було тимчасово запроваджено в Україні з 1998 року. До 2006 року збір утримувався за ставкою 1,5%, потім її розмір знизився до 1,3%, в 2007 році — до 1%, в 2008 році — до 0,5%, а в 2009 році – до 0,2%. У січні 2011 року ВРУ скасувала пенсійний збір з операцій з іноземною валютою, але вже в 2014 році парламент знову повернув збір, тепер за ставкою 0,5%. При цьому ставка збору при купівлі валюти в готівковій та безготівковій формі із початку 2015 року було підвищено до 2%, але з числа платників цього збору були виключені юридичні особи, а об'єктом збору визначені виключно готівкові операції по купівлі валюти.

За інформацією Державного казначейства, за 11 місяців 2016 року надходження від зазначеного збору склали 326,61 мільйона гривень при запланованої на рік суми в 190,66 мільйона гривень.

Закон і Бізнес