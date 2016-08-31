11.01.2017 13:28



УДППЗ «Укрпошта», через нерентабельність співпраці із Головним інформаційно-обчислювальним центром призупинила, прийом платежів за комунальні послуги. Сплачувати рахунки кияни тепер можуть тільки через відділення банків та сервіси електронних платежів.

Про це повідомила прес-служба Укрпошти, передає «Закон і Бізнес».

«Такий крок зумовлений нерентабельністю співпраці УДППЗ «Укрпошта» із Головним інформаційно-обчислювальним центром, про що засвідчив аналіз економічної ефективності надання послуг, зокрема, послуги із приймання платежів за договором з КП «ГІОЦ», проведений Укрпоштою у другій половині 2016 року. За даними аналізу, винагорода від прийнятих від населення платежів, яку отримує за свої послуги Київська міська дирекція Укрпошти, не забезпечує покриття витрат дирекції на надання таких послуг та є збитковою для компанії», — пояснюють в Укрпошті.

Як говориться у повідомленні, з урахуванням законодавчо встановленої заборони для державного підприємства надавати збиткові послуги (за винятком універсальних поштових послуг), у грудні Укрпошта звернулася до ГІОЦ із пропозицією підняти тариф на послуги Укрпошти з приймання платежів. Оскільки КП ГІОЦ відмовило у зміні тарифу, а строк дії відповідного договору між двома підприємствами завершувався 31 грудня 2016 року, було ухвалено рішення не подовжувати строк дії договору на невигідних для себе умовах.

«Для позитивного врегулювання даної ситуації Укрпошта здійснила вже низку спроб пошуку взаємовигідного рішення проблеми із ГІОЦ, зокрема, направляла на його розгляд оновлений проект договору про приймання платежів», — зазначено у повідомленні.

Закон і Бізнес