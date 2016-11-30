11.01.2017 12:09



Національний банк України відніс ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних. Регулятор обіцяє, що 97% вкладників отримають свої кошти від ФГВФО в повному обсязі.

Про це ідеться у рішенні Правління НБУ від 10 січня 2017 року № 14-рш/БТ «Про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних», передає «Закон і Бізнес».

«Станом на 01 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу. Ураховуючи вищенаведене, Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних», — зазначено у рішенні.

Національний банк наголошує, що 97% (197 тисяч осіб) усіх вкладників ПАТ «Платинум Банк» отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тисяч гривень. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів в обсязі близько 4.8 млрд гривень.

Закон і Бізнес