11.01.2017 10:05



Національне агенство з питань запобігання корупції розпочало перевірку понад сотні посадовців за фактами несвоєчасного подання електронних декларацій.

Як повідомляє УНН, про це під час брифінгу заявив в.о. голови НАЗК Руслан Радецький, передає «Закон і Бізнес».

«Це більше сотні осіб, яких ми сьогодні почали перевіряти... Я, наприклад, позавчора розписав ще пачку повідомлень про те, що ті чи інші особи несвоєчасно подали електронні декларації», — заявив Р. Радецький.

Він також зазначив, що НАЗК запрошує суб'єктів декларування, які не подали декларації для дачі пояснень протягом 10 днів. За його Радецького, перевірки усіх інших суб'єктів подання е-декларацій розпочнуться після реєстрації порядку повної перевірки у Міністерстві юстиції.

Закон і Бізнес