11.01.2017 10:05
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Національне агенство з питань запобігання корупції розпочало перевірку понад сотні посадовців за фактами несвоєчасного подання електронних декларацій.
Як повідомляє УНН, про це під час брифінгу заявив в.о. голови НАЗК Руслан Радецький, передає «Закон і Бізнес».
«Це більше сотні осіб, яких ми сьогодні почали перевіряти... Я, наприклад, позавчора розписав ще пачку повідомлень про те, що ті чи інші особи несвоєчасно подали електронні декларації», — заявив Р. Радецький.
Він також зазначив, що НАЗК запрошує суб'єктів декларування, які не подали декларації для дачі пояснень протягом 10 днів. За його Радецького, перевірки усіх інших суб'єктів подання е-декларацій розпочнуться після реєстрації порядку повної перевірки у Міністерстві юстиції.
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