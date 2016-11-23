11.01.2017 08:58



Сьогодні, 11 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе два засідання, на яких розгляне дисциплінарні справи стосовно 49 суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання відбудуться в залі на п'ятому поверсі у приміщенні Комісії, за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Відповідно до порядку денного засідання о 10:00 заплановано розгляд питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності:

- За зверненням голови ГО «Майдан-Громадський Контроль» Колбанцева В.В. стосовно судді Дарницького районного суду міста Києва Дубаса Віктора Анатолійовича.

Об 11:00 заплановано розгляд питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності:

- За зверненням начальника Департаменту контррозвідки СБУ Найди В. стосовно судді Червоногвардійського районного суду міста Макіївки Донецької області Заставенко Марини Олександрівни, судді Перевальського районного суду Луганської області Жукова Павла Мирославовича.

- За зверненнями Вищої ради юстиції, Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б., голови Луганського окружного адміністративного суду Чиркіна С.М. стосовно суддів:

апеляційного суду Луганської області Кошелєва Бориса Федоровича, Кравченко Ніни Володимирівни, Туренка Сергія Івановича, Бас Ольги Євгенівни, Батяшової Любові Олексіївни, Галан Ніни Миколаївни, Загородньої Тетяни Василівни, Кравченко Тетяни Дмитрівни, Медведєва Андрія Михайловича, Пащенко Лариси Вікторівни, Реуса Євгена Валерійовича, Рубльової Ольги Григорівни, Ступіної Яни Юріївни, Запорожченко Олени Олександрівни, Зінченко Тетяни Олексіївни;

- суддів Луганського окружного адміністративного суду Качуріної Людмили Сагідбатдалівни, Лагутіна Антона Анатолійовича, Кравцової Наталії Валеріївни, Тріфанової Світлани Сабіржанівни, Островської Олени Петрівни, Каюди Андрія Миколайовича, Солоніченко Оксани Вікторівни, Ушакова Тараса Сергійовича, Цицюри Ольги Олександрівни, Ципко Олени Валентинівни;

- судді Брянківського міського суду Луганської області Крупинської Оксани Юріївни;

- суддів Алчевського міського суду Луганської області Жогіної Любові Олександрівни, Вискребенцева Леоніда Борисовича, Карасьової Надії Петрівни;

- суддів Жовтневого районного суду міста Луганська Кузьменка Артема Миколайовича, Ситніка Олександра Івановича;

- суддів Свердловського міського суду Луганської області Алейникова Володимира Івановича, Колтуна Віктора Анатолійовича, Маркової Тетяни Григорівни;

- суддів Краснодонського міськрайонного суду Луганської області Булавіної Наталії Іванівни, Дюбіна Валерія Васильовича, Кузьмич Валентини Григорівни;

- судді Перевальського районного суду Луганської області Вишнякової Алли Володимирівни;

- суддів Стахановського міського суду Луганської області Шаргаровської Валентини Іванівни, Кузнецової Марини Леонідівни, Очеретного Олександра Володимировича;

- судді Артемівського районного суду міста Луганська Труфанової Марини Олександрівни;

- судді Краснолуцького міського суду Луганської області Шелюти Вячеслава Михайловича.

- За зверненнями Шуменкова П.О. стосовно судді Малиновського районного суду міста Одеси Роїка Дмитра Ярославовича.

- За зверненням народного депутата України Соболєва Є.В., за заявою судді апеляційного суду Черкаської області Бондаренка С.І, за зверненнями народних депутатів України Гарбуза Ю.Г., Капліна С.М., Сугоняка О.Л., Побера І.М., Горвата Р.І., Пацкана В.В., Іщейкіна К.Є., Ради суддів України, Коробки Ю.О., Маселка Р.А., Бондаренка С.І. стосовно голови та судді апеляційного суду Черкаської області Бабенка Володимира Миколайовича.

Закон і Бізнес