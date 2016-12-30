10.01.2017 17:45



Європейський суд з прав людини відхилив позов, поданий мусульманською сім'єю, що проживає Швейцарії. Батьки не пускали дівчаток на спільні з хлопчиками заняття в басейнах з релігійних міркувань.

Про це ідеться у рішенні, опублікованому на сайті суду, передає «Закон і Бізнес».

Суд у Страсбурзі постановив, що швейцарська влада не порушує право на свободу віросповідання спільними уроками плавання у школі.

В одноголосно прийнятій постанові ЄСПЛ вирішив, що біженці «використовують свої місцеві звичаї» для звільнення їхніх дітей від змішаних уроків плавання.

Батьки, що проживають у Базелі, були оштрафовані на €1,300 у 2010 році за «порушення своїх батьківських обов'язків» відмовою посилати дочок на спільні з хлопчиками заняття у басейні. У своєму поданні до суду, батьки аргументували свої дії релігійними переконаннями.

ЄСПЛ залишив у силі рішення федерального суду Швейцарії, зазначивши, що влада і так зробила уроки прийнятними для батьків. Зокрема, дівчатам було «дозволено носити буркіні під час заняття плаванням і переодягатися без присутності хлопчиків».

В результаті ЄСПЛ постановив, що швейцарська влада не порушила статтю 9 Європейської конвенції про права людини, яка гарантує свободу віросповідання.

Закон і Бізнес