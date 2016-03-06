10.01.2017 15:43



В Одесі знайдено труп чоловіка, якого адвокат Оксана Соколовська упізнала як свого помічника Сергія Федосенко — свідка у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського. Федосенко можливо останній свідок, який бачив Грабовського живим у березні 2016 року.

Про це Оксана Соколовська написала на своїй сторінці к Facebook, передає «Закон і Бізнес».

«5 січня 2017 року отримала дзвінок зі служби Розшуку людей (Володимирська, 15), запросили на впізнання трупа, схожого на Федосенко Сергія. Змушена була відкласти всі сімейні плани і виїхати в Нацполіцію. Знайдений труп в Одесі на базі проходить як непізнаний, мати Федосенко відмовилася їхати на впізнання з незрозумілих для мене і слідства причин. Труп має велику схожість (90 відсотків) з моїм помічником, свідком по справі вбивства Грабовського Юри. Працівник служби розшуку людей пообіцяв уточнити більш детальну інформацію вбивства людини і отримати додаткові фото для впізнання. До сьогоднішнього дня на зв'язок зі мною не виходили. При цьому, мала необережність повідомити хто такий Сергій і у зв'язку з чим він розшукується. Думаю більше я нічого не дізнаюся, особливо з урахуванням закритого розгляду справи по вбивству Юри», — написала адвокат.

Як раніше писала О. Соколовська, її помічник — можливо останній свідок, який бачив Грабовського живим у березні 2016 року. Адвоката стурбувало те, що Федосенко довгий час не виходив на зв'язок.

«Нагадаю, що саме Федосенко Сергій був в офісі 06.03.2016 р. У момент прибуття туди Юри (Грабовського — ред.) у супроводі стороннього чоловіка 40-45 років. Дані відомості Сергієм були доведені і до слідчих ГВП. Крім іншого, впізнання Яковенка з участю мого помічника, успіхом не увінчалося для слідства. Сергій не впізнав в Яковенко чоловіка, який супроводжував Юрія Грабовського в офіс на Маршала Рибалка. Провівши деякі заходи, мені не вдалося знайти Сергія Федосенко. На зв'язок він не виходить, за місцем проживання не з'являється, в ФБ останній пост публікував в кінці липня, будучи раніше активним користувачем соцмереж. Величезне прохання всім, хто володіє інформацією про місце перебування Сергія, повідомити про це. В іншому випадку буде подано заяву про зникнення людини без вісті», — написала на своїй сторінці адвокат у жовтні 2016 року.

Нагадаємо, адвоката російських розвідників Юрія Грабовського знайшли вбитим 25 березня у Черкаській області за 27 кілометрів від міста Жашків. За версією прокуратури, адвоката схопили в Одесі, накачали психотропами і доставили в Київ. Звідти перевезли в околиці м. Жашків, де застрелили і закопали. У грудні 2016 року обвинувачувані у вбивстві адвоката російських розвідників Юрія Грабовського зізналися у ще одному злочині.

Закон і Бізнес