10.01.2017 14:34



Національна асоціація адвокатів України узагальнила основні тенденції, законодавчі зміни та статистику прямих порушень прав адвокатів впродовж 2016 року. Серед них: вбивства, погрози, пошкодження майна та переслідування адвокатів.

Відповідну інфографіку оприлюднила НААУ, передає «Закон і Бізнес».

Зокрема, в узагальненні зазначено, що за статистикою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, порушення прав адвокатів з боку правоохоронних органів складають основну частину таких порушень, вчинених впродовж 2016 року.

Згідно статистики зафіксовано:

Обшук приміщення чи іншого володіння адвоката, вилучення майна та документів, що стано- влять адвокатську таємницю — 8 випадків;

Кримінальне переслідування адвоката — 8 випадків;

Пошкодження майна адвокатів — 2 випадки;

Напад та спричинення тілесних ушкоджень адвокату — 2 випадки;

Перешкоджання адвокатській діяльності — 14 випадків;

Погрози адвокату — 8 випадків;

Проведення негласних слідчих дій працівниками правоохоронних органів — 3 випадки;

Інші порушення — 17 випадків.

Також в НААУ нагадують, що в 2016 році сталося 3 вбивства адвокатів — у березні вбито адвоката Сергія Лойка у Харкові та знайдено вбитим у Черкаській області Юрія Грабовського, у грудні у Харківській області вбито адвоката Тетяну Попову.

При цьому у резонансному вбивстві Юрія Грабовського з боку Головної військової прокуратури вчиняється тиск на адвокатів, які представляють Ольгу Грабовську. Ця ситуація була розглянута Радою адвокатів України. НААУ було відмовлено у статусі потерпілої сторони у цій справі.

З приводу порушень прав адвокатів НААУ в 2016 році направила 4 звернення до Президента України, 39 звернень до керівництв Генеральної прокуратури, 5 — до голови НАБУ. 2 позачергові засідання Ради адвокатів України були присвячені виключно темі порушень прав адвокатів та скликалися у відповідь на найбільш масштабний наступ на професійні права.

ССВЕ направила до керівництва України, правоохоронних органів, Міністерства юстиції 4 інтервенційні листи із закликом дотримуватися національного та міжнародного законодавства про права адвокатів.

Закон і Бізнес