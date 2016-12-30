10.01.2017 13:57



Дружба в соціальних мережах не є справжньою «в традиційному розумінні цього слова». У Франції такого висновку дійшов суд, розглядаючи справу про відвід членів Адвокатської палати Парижа.

Відповідна постанова опублікована на сайті касаційного суду у цивільних справах, передає «Закон і Бізнес».

Зокрема, у документі зазначено, що термін «друг» в соціальних мережах не означає «дружбу в традиційному сенсі цього слова».

До відповідного висновку суд прийшов в ході розгляду позову паризького адвоката, попросив суд про відвід шести членів Адвокатської палати Парижа, аргументуючи це тим, що вони всі були його друзями в Facebook, і це, на його думку, могло вплинути на «їх неупередженість в судженнях».

«Дружба в соцмережах означає спілкування між людьми зі спільними інтересами або, в даному випадку, одного роду діяльності», – постановив суд, відхиливши таким чином позов заявника.

Закон і Бізнес