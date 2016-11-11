10.01.2017 11:39



Поліція перевіряє інформацію про замінування Харківського апеляційного господарського суду.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції, передає «Закон і Бізнес».

«Сьогодні близько 09-30 до чергової частини Шевченківського відділу поліції міста Харкова надійшло повідомлення про те, що в приміщенні суду на проспекті Незалежності нібито закладена вибухівка», — говориться у повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.

Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Як раніше повідомляла ДСА, на сьогодні з 763 апеляційних та місцевих судів правосуддя здійснюють 675 судів. Зазначені суди, інші органи та установи у системі правосуддя розташовані у 801 будівлі, з яких 453 (56%) не охороняються взагалі, 197 (25%) – тільки вдень, 5 (1%) – лише вночі, цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України забезпечується 146 (18%) приміщень.

Закон і Бізнес