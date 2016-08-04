10.01.2017 12:41



Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова щодо законності його арешту.

Про це заявив його французький адвокат Максим Сасье в інтерв'ю «Українським новинам».

«Поки що існує 1 скарга, яка вже зареєстрована (ЄСПЛ) і зараз розглядається... Вона стосується заключення політика Єфремова під варту», – сказав він.

Адвокат зазначив, що захист має намір подати ще одну скаргу і чекає на рішення Апеляційного суду Києва щодо законності продовження утримання під вартою Єфремова до 6 місяців. Сасье також висловив обурення тим, що Апеляційний суд «затягує розгляд цієї справи».

«Я втретє прилітаю в Україну, і четвертий раз справа Єфремова повинна була розглядатися в Апеляційному суді, але її було відкладено. У мене таке враження, що у вас в країні не хочуть здійснювати правосуддя і відмовляють пану Єфремову в його законному праві на захист», – підкреслив він.

На його думку, екс-депутата піддають кримінальному переслідуванню в Україні виключно за його політичну позицію, що є порушенням Конвенції з прав людини.

«Власне кажучи, те, що пропонував пан Єфремов – це те, що пізніше президент Порошенко ратифікував у «мінських угодах», – упевнений француз. Адвокат вважає це порушенням ст. 10 Європейської конвенції з прав людини, де йдеться про свободу вираження.

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