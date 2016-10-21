10.01.2017 18:02



Партнер юридичної фірми «Василь Кисіль та Партнери» Оксана Войнарівська другий рік поспіль отримує рекомендації у сфері праці та зайнятості в міжнародному виданні The World’s Leading Women in Business Law.

Публикація у The World’s Leading Women in Business Law від видання Expert Guides, Euromoney, є результатом найвищої оцінки практикуючих юристів та клієнтів юридичних фірм. Дані дослідження проводяться в 84 країнах та в 30 сферах юридичної практики.

О.Войнарівська очолює практики праці та зайнятості приватних клієнтів, та є признаним експертом у сфері сімейного та трудового права. Крім того, вона є представником в Україні найбільшого світового альянсу найуспішніших юридичних фірм у сфері трудового права Ius Laboris. Вона є єдиною жінкою-юристом в Україні, яка отримала таке визнання.