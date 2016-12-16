10.01.2017 12:09



Новостворений Верховний Суд у складі 200 осіб, розташований у 5-6 приміщеннях у різних кінцях Києва, не зможе стати єдиним колективом. Він буде слабо контрольованим і не дуже дисциплінованим.

Таку думку висловив Голова Верховного Суду у 2002-2006 роках Василь Маляренко в інтерв'ю виданню «Закон і Бізнес».

«ВС у складі 200 осіб, розташований у 5—6 приміщеннях у різних кінцях Києва, не зможе стати єдиним колективом, єдиним організмом. Він буде слабо контрольованим і не дуже дисциплінованим. Буде 4 чи навіть 5 «контор», які ворогуватимуть між собою. Це неминуче. Тобто структура ВС є завідомо суперечливою та нежиттєздатною», — зазначив екс-голова ВСУ.

В. Маляренко вважає, що суперечки в оновленому судовому органі неминучі.

«Голова касаційного суду не буде мати тих прав, авторитету, які матиме Голова ВС. Суперечки виникатимуть стосовно того, представник якої юрисдикції буде Головою ВС. Кожен захоче мати свою людину в керівництві. Це буде важка боротьба. Я таку боротьбу пам’ятаю, коли сам обирався Головою ВС. Всі палати воювали одна з одною за те, щоб їх представник був у керівництві», — зауважив В. Маляренко.

Повний текст інтерв'ю Голови Верховного Суду у 2002-2006 роках Василя Маляренко читайте за посиланням.

Закон і Бізнес