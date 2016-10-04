Станом на 10 січня через снігопад обмежено рух для всіх транспортних по автодорогах «Одеса - Рені» і «Одеса - Кучурган». Також обмежено рух великовантажного автотранспорту по автодорозі «Кропивницький - Платоново».
Про це ідеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Закон і Бізнес».
«В Одеській області залишається обмеження для всіх транспортних засобів на рух по автодорогах «Одеса - Рені» і «Одеса - Кучурган». Обмежено рух великовантажного автотранспорту по автодорозі «Кропивницький - Платоново», — говориться у повідомленні.
Водночас Державна служба з надзвичайних ситуацій констатує відсутність заторів на автодорогах загального користування державного і місцевого значень.
«Станом на 7:00 10 січня автомобільних заторів через ускладнення погодних умов на території країни немає», — повідомляють у ДСНС.
За даними відомства, для ліквідації заторів і розчищення доріг залучено 1 547 одиниць техніки та 2 222 працівники державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор", а також 7 одиниць техніки та 26 співробітників ДержНС.
Також служба відзначає, що з 4 січня її підрозділи вивільнили із снігових заметів 1 776 автомобілів, в яких знаходилися 4 444 людини.
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