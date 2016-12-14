10.01.2017 11:01



Після проходження тесту і виконання практичного завдання у конкурсі на посаду судді Верховного Суду із 653 кандидатів може залишитися лише 300. До перевірки кандидатів, що залишилися, долучатимуться НАБУ та Рада доброчесності.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Козьяков.

«Зараз 653 кандидати, а після проходження тесту й виконання практичного завдання може залишитися 300 осіб. Робити висновки щодо 653 кандидатів — це може бути пуста робота. Бо саме щодо тих, хто дійде до дослідження досьє та співбесіди, нам потрібні висновки (НАБУ та ГРД — ред.)», — пояснив голова кваліфоргану.

За його словами, Національного антикорупційного бюро України немає в списку органів, до яких ВККС зобов’язана звернутися для проведення спецперевірки. Тому Бюро долучиться до конкурсу під час вирішального етапу.

Більше про етапи конкурсу на посади суддів ВС читайте у статті «Прийти без доброчесності».

Закон і Бізнес