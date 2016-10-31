10.01.2017 09:44



Завершено прийом заявок на консультативний конкурс на посаду глави Національної поліції України. Всього подано 64 заявки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає «Закон і Бізнес».

«Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіції України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія», — написав він.

За словами Авакова, після опрацювання документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно закону кваліфікаційним вимогам — буде доступний на сайті МВС.

Нагадаємо, 16 листопада 2016 року Кабмін звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції за її заявою про відставку.

17 листопада Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Національної поліції тимчасово виконуючого обов’язки глави Нацполіції Вадима Трояна.

Станом на 6 грудня 2017 року Взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Національної поліції виявило бажання 20 осіб.