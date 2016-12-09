06.01.2017 17:12



Протягом 2016 року до Вищої ради юстиції надійшло 245 запитів на публічну інформацію. За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 189 запитів та відмовлено у задоволенні 38 запитів.

Про це повідомляє прес-служба ВРЮ, передає видання «Закон і Бізнес».

За даними відділу по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та забезпечення особистого прийому громадян секретаріату Вищої ради юстиції, протягом 2016 року до Вищої ради юстиції надійшло 245 запитів на інформацію.

Запити на інформацію надійшли:

- від фізичних осіб – 174 (електронною поштою – 107, поштою – 54, подано особисто запитувачем – 9, телефоном – 4);

- від представників засобів масової інформації – 27 (електронною поштою – 21, поштою – 4, подано особисто представником – 2).

- від юридичних осіб – 2 (електронною поштою – 1, поштою – 1);

- від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 41 (електронною поштою – 29, поштою – 9, подані особисто представником громадської організації – 3);

- від органів самоврядування –1 електронною поштою.

За результатами розгляду зазначених запитів надано інформацію на 189 запитів, відмовлено у задоволенні 38 запитів, 13 запитів надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації, 2 запити було розглянуто в порядку Закону України «Про звернення громадян», оскільки за формою та змістом вони не відповідали запитам на інформацію в контексті Закону України «Про доступ до публічної інформації», 1 запит відкликано запитувачем інформації. Крім того, 2 запити залишилися на розгляді (надійшли до Вищої ради юстиції 29 грудня 2016 року).

Зазначається, що інформація надавалась на запити, які стосувалися питань, відомості щодо яких перебувають у володінні Вищої ради юстиції, зокрема:

- затвердження нового складу Вищої ради юстиції, обрання голови Ради і його заступника;

- дати розгляду окремих питань на засіданнях Вищої ради юстиції та її секцій;

- результатів розгляду Вищою радою юстиції висновків Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції щодо порушення суддями присяги;

- прийнятих Вищою радою юстиції рішень про відмову у відкритті дисциплінарних проваджень стосовно суддів, звільнення суддів, відмову у прийнятті рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і пропозицій членів Вищої ради юстиції про звільнення суддів з посад за порушення присяги;

- переліку суддів, стосовно яких за результатами розгляду висновків Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Вищою радою юстиції прийнято рішення про внесення Верховній Раді України та Президентові України подань про звільнення у зв’язку з порушенням присяги судді, а також щодо яких прийнято рішення про внесення подань про їх звільнення за загальними обставинами;

- інформації про кількість скарг на дії суддів, що надійшли до Вищої ради юстиції за відповідний період, а також порушених дисциплінарних проваджень стосовно суддів і рішень, прийнятих за результатами їх розгляду;

- кількості поданих суддями заяв про звільнення з посад у 2016 році та розглянутих Вищою радою юстиції;

- стану розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення на посаду судді;

- стану розгляду матеріалів про звільнення судді з посади у зв’язку із закінченням строку, на який його призначено;

- інформації про внесення подань до Президента України та Верховної Ради України про звільнення суддів, внесення подань до Президента України про призначення суддів;

- надання копій рішень Вищої ради юстиції;

- функціонування у Вищій раді юстиції автоматизованої системи визначення члена Вищої ради юстиції;

- інформації стосовно членів Вищої ради юстиції, яким розподілено для розгляду скарги щодо поведінки суддів;

- інформації з питань роботи секретаріату Вищої ради юстиції.

Закон і Бізнес