06.01.2017 17:56



Юридичні фірми «Астерс» та White&Case LLP виступили юридичними радниками ПАТ «Укрзалізниця» щодо реструктуризації облігацій на суму $500 млн зі ставкою дохідності 9,5% та строком погашення у 2018 році.

Репрофілювання полягало у обміні облігацій 2018 році на нові облігації на суму 500 млн доларів США зі ставкою доходності 9,875%, строком погашення у 2021 році та внесенні змін у договір позики. Зокрема, компанія «Астерс» надає комплексну юридичну підтримку з питань українського права, проведення переговорів та підготовку документів, реєстрацію змін у договір іноземної позики у Національному банку України, отримання всіх необхідних дозволів, а також консультації з питань банківського та фінансового права та інших питань українського права.

Над проектом працювала команда «Астерс» у складі старшого партнера Армена Хачатуряна, а також юристів Олени Ніколенко та Олександра Хоменка.