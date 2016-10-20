06.01.2017 15:48



Взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади голови Національної поліції виявило бажання 20 осіб.

Про це заявив радник голови МВС України Іван Варченко в ефірі телеканалу «112 Україна», передає «Закон і Бізнес».

Документи можна подавати ще два дні, а комісія почне їх розглядати після 15 січня.

«Список учасників буде після того, як свою роботу почне конкурсна комісія. Не виключаю, що там будуть і народні депутати, і інші публічні особи. Слід розуміти, що якась частина людей одразу не пройде з-за того, що не відповідає формальним ознакам, які виписані в ЗУ «Про Національну поліцію". Зазвичай в 99 відсотках з 100 там, де були відкриті конкурси, якась частина людей подавалася, не прочитавши документи», — зазначив він.

Конкурс розраховують завершити на початку лютого, хоча він не прив'язаний до конкретної дати.

Нагадаємо, 16 листопада 2016 року Кабмін звільнив Хатію Деканоідзе з посади голови Національної поліції за її заявою про відставку.

17 листопада Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков представив особовому складу Національної поліції тимчасово виконуючого обов’язки глави Нацполіції Вадима Трояна.

Закон і Бізнес