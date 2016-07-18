06.01.2017 12:48



У поточному році Міністерство юстиції має намір почати розміщення магазинів у в'язницях і видати в'язням карти для зарплат.

Про це заявив заступник міністра юстиції пенітенціарної системи Денис Чернишов, передає «Закон і Бізнес».

«Цього року ми будемо маленькі магазинчики запускати. Зараз з (торговими — ред.) мережами ведемо переговори. У поточному році ми почнемо реалізовувати запуск магазинчиків (пенітенціарної — ред.) системи», — повідомив він.

Д. Чернишов також повідомив, що ув'язненим будуть видані зарплатні банківські картки, на які будуть надходити кошти за виконувану ними роботу. За кошти, перераховані на карти, засуджені зможуть купувати продукти в тюремних магазинах.

Заступник міністра юстиції назвав дані нововведення одним з аспектів реформи пенітенціарної системи. За його прогнозами, реформа буде тривати 5-7 років.

Закон і Бізнес