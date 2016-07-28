06.01.2017 11:49



В Україні законодавчо встановлений мораторій на перевірки суб'єктів господарювання до кінця 2017 року, але його дія не поширюється на ряд державних органів. Серед них: ДФС, АМКУ, Служба експортного контролю та інші.

Про це йдеться у статті 6 закону «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №1728, який вступив в силу з 1 січня 2017 року, передає «Закон і Бізнес».

Дія Закону № 1728 не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю):

- Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

- Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та її територіальними органами;

- ДФСУ та її територіальними органами;

- Державною аудиторською службою України та її територіальними органами;

- Державною службою експортного контролю України;

- Державною інспекцією ядерного регулювання України та її територіальними органами;

- Державною службою України з питань праці та її територіальними органами;

- Державною авіаційною службою України;

- Державною архітектурно-будівельною інспекцією України;

- Міністерством екології та природних ресурсів України;

- Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;

- Національним банком України;

- Антимонопольним комітетом України.

Крім того, до переліку ревізорів, на яких не поширюється дія Закону, слід додати органи місцевого самоврядування. Адже їх повноваження щодо перевірок на підприємствах було розширено.

Детальніше про мораторій на перевірки бізнесу у 2017 році читайте у статті «Продовжено мораторій на перевірки: як скористатися нормами та захистити свої права в суді».