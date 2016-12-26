06.01.2017 11:05



Поліція заарештувала двох осіб за заклики до насильства проти суддів, які напередодні визнали сержанта ізраїльської армії Елора Азарію винним у вбивстві пораненого палестинця.

Як повідомляє УНН, мова йде про погрози суддям, які винесли вирок у резонансній справі про напад палестинців на ізраїльських військових у 2016 році, передає «Закон і Бізнес».

В Єрусалимі заарештували 54-річного чоловіка, а в місті Кір'ят-Гат арештували 22-річну жінка. Причиною арешту стали їхні образливі записи в соцмережах про суддю Майю Гелер. Після допиту жінку відпустили, але їй заборонили протягом 30 днів публікувати пости в Facebook.

У середу військовий суд в Ізраїлі визнав сержанта Азарію винним у вбивстві. Сам інцидент стався в березні 2016 року, коли двоє палестинців напали з ножами на двох ізраїльських військових. Ті відкрили вогонь, убивши одного з нападників і важко поранивши другого. Оглянути пораненого ізраїльтянина прийшов сержант Елор Азарія, який працював військовим медиком. Побачивши лежачого на землі палестинця, він вистрілив в нього з автоматичної гвинтівки.

Вирок суду викликав бурхливі суперечки в ізраїльському суспільстві. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав президента країни помилувати 19-річного військовослужбовця.

Закон і Бізнес