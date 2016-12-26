Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ За погрози суддям у Facebook в Ізраїлі заарештували двох людей

У середу військовий суд в Ізраїлі визнав сержанта Азарію винним у вбивстві.

У середу військовий суд в Ізраїлі визнав сержанта Азарію винним у вбивстві.

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