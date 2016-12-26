05.01.2017 17:27



Поруч з будівлею суду в турецькому місті Ізмір прогримів потужний вибух. В результаті стрілянини, яка виникла між поліцією та терористами на місці вибуху, було знищено двоє терористів, правоохоронці розшукують третього.

Про це повідомляє CNN Turk, передає «Закон і Бізнес».

«Біля будівлі суду в Ізмір стався вибух. На місці вибуху горить авто. До місця інциденту відправлено багато машин швидкої допомоги», — говориться у повідомленні. За попередньою інформацією внаслідок вибуху поранення отримали троє осіб.

Після вибуху, поліція розпочала перестрілку з трьома терористами. Двоє з них були знищені на місці, третій втік і зараз розшукується.

На місці інциденту працюють сапери. За свідченнями очевидців, поліцейські застрелили терориста-смертника, який ніс на собі бомбу. Рух транспорту в районі перекритий. За попередньою інформацією поліція розшукує чоловіка середнього зросту, одягненого в чорну куртку.

Як повідомляє кореспондента видання, неподалік від місця вибуху був знайдений ще підозрілий предмет.

Закон і Бізнес