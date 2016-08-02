05.01.2017 16:50



У кримінальному провадженні проти екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова з'явився обвинувальний акт. Його текст опубліковано на офіційному сайті політика.

Згідно документа, затвердженого 3 січня 2017 року, А. Єфремову закидають організацію і пособництво у захопленні державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341 КК), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК україни), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3 КК), а також державну зраду (ст. 111 КК).

«У кримінальному провадженні особи в якості потерпілих не визнавалися», - зазначається в акті.

«Вищі посадові особи ГПУ неодноразово декларували в ЗМІ наявність неспростовних доказів винності Олександра Єфремова. Мої численні клопотання про надання можливості ознайомитися з цими горезвісними доказами залишалися без задоволення, - прокоментував обвинувальний акт адвокат Єфремова Олександр Мельников. - Тепер стає очевидним, чому це відбувалося. Крім чорного PR, основною метою якого було створити негативний образ винного у всіх бідах опозиційного політика Єфремова, в матеріалах справи нічого не було!»

Нагадаємо, коментар про фінансування сепаратистів, який нібито дав Єфремов (і який став приводом для його арешту в Києві), виявився вирваною з контексту нарізкою його висловлювань інтерв'ю дворічної давнини. А ключовий свідок у справі Єфремова народний депутат 7 скликання Володимир Медяник розповів про фальсифікації і мали місце погрози щодо нього з боку звинувачення.

Також справа екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова розглядається в Європейському суді з прав людини, де його інтереси буде представляти французький адвокат.

З текстом обвинувального акта у кримінальному провадженні за обвинуваченням А. Єфремова можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес