06.01.2017 09:55



Фізичних осіб-підприємців, які не встигли ліквідуватися до збільшення ЄСВ, пропонується звільнити від сплати податку за новими ставками у першому кварталі 2017 року.

Про це ідеться у законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва» №5633, зареєстрованому у Верховній Раді, передає «Закон і Бізнес».

Законопроектом пропонується запровадити трьохмісячний перехідний період для здійснення реєстраційних дій по припиненню підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (що знаходяться на загальній системі оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність) без сплати єдиного соціального внеску за цей період. Якщо така особа за цей час не отримувала доходи, вона звільняється від сплати єдиного соціального внеску в розмірі 704 грн, як це було передбачено законодавством до 1 січня 2017 року.

Тому, пропонується Розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» доповнити новим пунктом наступного змісту:

« У разі, якщо платник, зазначений у пункті 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) або 5 частини першої статті 4 цього Закону, подав заяву про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань до 1 квітня 2017 року і таким платником не отримано дохід (прибуток) протягом 1 кварталу 2017 року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування єдиного внеску за вказаний період, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску».

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016 №1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що вніс зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до вказаних змін фізичні особи - підприємці, які не одержуватимуть доходів в 2017 році, зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок, мінімальний розмір якого з 1 січня 2017 року становить 704 грн. До 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які не отримували доходи в звітному місяці, мали право не сплачувати єдиний соціальний внесок.

Зобов'язання сплачувати єдиний соціальний внесок незалежно від наявності доходу створило незручності для багатьох категорій фізичних осіб. Це призвело до того, що після підписання Президентом змін до Податкового кодексу, за тиждень в Україні ліквідовано 10 850 ФОП.

Закон і Бізнес