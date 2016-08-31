05.01.2017 15:43



Кабмін оптимістично дивиться на перспективу спецконфіскації, тому сподівається покрити частину дефіциту Держбюджету-2017 її коштами. З огляду на те, що відповідний закон ще не прийнятий, Уряд розраховує лише на 12 млрд грн. із можливих 40.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає «Закон і Бізнес».

«Зверніть увагу, ми заклали порівняно незначний ресурс: якщо сума спецконфіскації приблизно 40 млрд грн, то лише 12 із них ми заклали до бюджету як компенсацію його дефіциту. При цьому ми оптимістично дивимося на перспективу спецконфіскації. Час іде, правова система підходить до цього моменту, тому всі кошти мають бути повернені туди, звідки вони були вкрадені. А вони були вкрадені з бюджету, й ці кошти повинні слугувати державі й людям», - сказав Прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 14 вересня 2015 року затвердив і направив у Верховну Раду законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати майно та інші активи, отримані злочинним шляхом. Але допоки законопроект жодного разу не вдалося включити до порядку денного засідання Верховної Ради.

Закон і Бізнес