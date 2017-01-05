Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Зміни до ПК — частина умисного плану щодо звуження прав адвокатів, — НААУ

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Коментарі

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Костя

Адвокатам стоит понять, что адвокаты становятся подконтрольны власти и будут, выполнят то, что им скажут, а не то, что им хочется. Увы, но таковы реалии жизни.

05.01.2017 15:17 Відповісти