05.01.2017 14:56



Адвокати не схильні вірити, що внесення змін до Закону про адвокатуру через Податковий кодекс випадкова помилка. В НААУ вважають це частиною умисного плану щодо звуження прав адвокатів та впливу на адвокатуру як інститут.

Про це заявив заступник голови Національної асоціації адвокатів України Валентин Гвоздій у коментарі виданню «Закон і Бізнес».

«По суті, через ПК унесено зміни до закону, який регулює діяльність конституційного органу. Хотілось би вірити, що це просто безвідповідальність, втома чи ще щось. Як ідеться у відомому вислові: «Сон розуму породжує чудовисько». До речі, ми маємо бути щасливими від того, що в цю «бюджетну ніч» не скасували Конституцію. Однак я не схильний вірити у випадковості. Не схоже на те, що це була випадкова помилка. Реалізовано частину умисного плану щодо звуження прав адвокатів та впливу на адвокатуру як інститут. І ми вже бачимо, як запроваджуються інші складові цього плану», — зауважив заступник голови НААУ.

Проект №5132, як сказано в пояснювальній записці, зумовлений необхідністю виконання вимог ПК щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, збалансованості бюджету та адаптації до норм європейського законодавства. Тобто стосується податкового та бюджетного законодавства. Проте включені до нього зміни до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не мають нічого спільного з такими цілями, обмежують компетенцію органів адвокатського самоврядування. Адже самофінансування адвокатури є ключовою гарантією незалежності.

«Для тих, хто радіє «економії» грошей адвокатів та стажистів, відзначу, що наша позиція полягає не в захисті кошторису, а в захисті самого принципу адвокатського самоврядування та автономності наданих законодавством повноважень. Не можна дозволити створити прецедент, коли без участі адвокатури, без участі НААУ змінюється профільне законодавство. При цьому міжнародні партнери неодноразово звертали увагу на те, що реформу адвокатури без адвокатів проводити не можна, і консультації з НААУ, яка, за законом, є представником професії, є обов’язковими. Ця теза міститься і в листі ССВЄ до Президента України у зв’язку з прийняттям цього закону», — розповів В.Гвоздій.

Через цю ситуацію НААУ вживатиме комплекс заходів для відновлення прав органів адвокатського самоврядування.

«21 грудня НААУ звернулася до Президента у зв’язку з унесенням неконституційних змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Ми наголосили, що внесення змін до профільного закону завуальоване, відбулося в пакеті зі змінами до Податкового кодексу, суперечить конституційним нормам про статус адвокатури, законодавству та елементарній юридичній техніці», — зазначив заступник голови НААУ.

Детальніше про те, як в останній сесійний тиждень нардепи ухвалили зміни до Податкового кодексу, а разом з ними і до Закону про адвокатуру читайте у статті «Під покривом ночі та ПК».

Закон і Бізнес