05.01.2017 18:07



У січні 2017 року юристи PLP Law Group у рамках супроводу проекту за участі фізичної особи – нерезидента звернули увагу на неналежність переліку документів, що подаються на реєстрацію випуску акцій засновниками-фізособами.

Зокрема, згідно з розділом ІІ, п. 1, підпункт 10 «Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 27.05.2014 року № 692, від будь-якої фізичної особи-засновника акціонерного товариства вимагалося подання у виключному порядку податкової декларації про майновий стан і доходи з відміткою відповідного органу державної податкової служби про її отримання та при цьому без жодного врахування юрисдикційного статусу такої фізичної особи.

У співпраці із Ukrainian Capital Markets Association PLP Law Group звернулася до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку із пропозиціями щодо внесення відповідних змін до переліку документів, що можуть підтверджувати зокрема майновий стан засновника-фізичної особи-нерезидента. У свою чергу Комісія позитивно відреагувала на пропозиції та своїм рішенням від 18 жовтня 2016 року затвердила відповідні зміни.

Тож на даний момент для фізичних осіб-нерезидентів значно розширено перелік можливих документів, які підтверджують їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства, а саме можливе подання копію(ї) документа(ів) про майновий стан засновників – фізичних осіб, що підтверджує(ють) їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства.