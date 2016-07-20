05.01.2017 12:14



Сто депутатів Верховної Ради одержали компенсацію з державного бюджету в сумі 8 359 324 гривні за закордонні відрядження в 2016 році.

Про це сказано у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин, передає «Закон і Бізнес».

Голова парламенту Андрій Парубій одержав 73,5 тис. гривень компенсації, його перший заступник Ірина Геращенко - 229,6 тис. гривень, а заступник Оксана Сироїд - 56,2 тис. гривень.

У 2016 році Парубій у рамках відряджень відвідував США, Канаду, Польщу, Туреччину, Литву й двічі Італію та Францію.

Геращенко 7 разів була у відрядженні в Мінську (Білорусь) для участі в засіданні робочої підгрупи з гуманітарних питань у рамках тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія).

В усі відрядження в Мінськ перший віце-спікер їздила за свій рахунок.

Із фракції «Блок Петра Порошенка» компенсацію з держбюджету одержали 32 депутати, у тому числі голова постійної делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАСЄ) Володимир Ар'єв (426 тис. гривень) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (172 тис. гривень).

Із фракції «Народний фронт» компенсація була виплачена 22 депутатам, у тому числі голові фракції Максимові Бурбаку (5,4 тис. гривень) і депутату Леоніду Ємцю (328,5 тис. гривень).

У «Всеукраїнському об'єднанні «Батьківщина» компенсація була виплачена 10 депутатам, у тому числі депутату Сергію Власенку (304 тис. гривень) і заступнику голови фракції Сергію Соболєву (277 тис. гривень).

Також закордонні відрядження було компенсовано 10 депутатам від фракції «Об'єднання «Самопоміч», 8 депутатам від Радикальної партії Олега Ляшка, 6 депутатам від «Опозиційного блоку», 4 від групи «Партія «Відродження», а також 5 позафракційним депутатам.

Закон і Бізнес