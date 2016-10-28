05.01.2017 11:24



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 1 (1299). 1-13 січня 2017 року.

Судова влада та реформа

Українська Феміда не повинна сліпо наслідувати всі європейські стандарти. Адже запровадження чужих правил у вітчизняній судовій системі може призвести до того, що вона не зможе повноцінно виконувати свої обов’язки. Так вважає Голова Верховного Суду України у 2002—2006 роках Василь МАЛЯРЕНКО, який пропрацював у цій установі майже 30 років. Також він поділився із «ЗіБ» думками з приводу того, через що можуть виникнути суперечки у новому ВС та чому адвокатів та науковців небажано відразу пускати до найвищого судового органу.

Законодавець передбачив процедури доступу до суддівської професії. Однак при цьому поставив у нерівні умови тих, хто має намір працювати в суді першої інстанції, та тих, хто накинув оком на вищі установи. Чому одні претенденти повинні складати кваліфікаційний іспит, а інші проходити кваліфікаційне оцінювання? Які проблеми можуть виникнути при застосуванні різних підходів до добору кандидатів на посади суддів? Спробуємо розібратися у статті «Іспит проти оцінювання».

Верховний Суд отримує справи, які мали б надходити до вищих спеціалізованих судів. А все через те, що громадяни не знають про «перехідні» норми реформи. Крім того, «верховники» спіймали колег із судів нижчих інстанцій на поспішності в прийнятті рішень щодо необхідності звернення до Конституційного Суду. А ще судді ВС поділилися думками стосовно того, що заважає законникам працювати в нормальному режимі. Детальніше — «За «верховною» версією».

Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила, що претенденти на червоні мантії для участі в конкурсі мають подати декларацію доброчесності. Хоча у переліку документів, які вимагаються від кандидатів, така декларація не згадується. Натомість вона є необхідною для формування досьє претендента. То навіщо особам подавати декларацію доброчесності на старті конкурсу, якщо до основних його етапів вони можуть не дійти? Про це читайте у статті «Прийти без доброчесності».

До нового Верховного Суду може пройти менше ніж 120 кандидатів, однак, коли буде оголошено наступний конкурс, поки невідомо. Втім, як запевнив заступник глави Адміністрації Президента, координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов, зміни до процесуального законодавства набудуть чинності до завершення першого добору, що уможливить початок роботи «переформатованої» установи. Деталі у статті «Завтра буде краще, ніж учора».

Деякі претенденти на шляху до Верховного Суду спіткнулися об відсутність у пакеті документів декларації доброчесності . Втім, і наявні заяви можуть викликати суперечки щодо розуміння самого поняття «доброчесність». Так, є деякі пункти, які начебто повинні довести чи спростувати цей аспект поведінки особи. Але чи охоплює декларація всі аспекти життя кандидата, що доводять або спростовують його високу моральну чистоту? Про це читайте у матеріалі «Доброчесність на 520%».

Судова практика

Збори суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ заслухали та погодили підготовлені його палатами матеріали щодо надання методичної допомоги першій та апеляційній інстанціям. Детальніше — «Нюанси права та процесу».

З метою виявлення помилок, що допускаються судами Київської області, а також спірних і складних питань, що виникають під час розгляду справ про стягнення аліментів, Апеляційний суд Київської області узагальнив відповідну судову практику за 2015 — І півріччя 2016 року. Про це у матеріалі «Побори» з батьків».

Комітети Асоціації правників України з кримінального, кримінально-процесуального права та з питань телекомунікацій, інформаційних технологій та Інтернету обговорили складні питання щодо виконання ухвал про витребування доказів, які містять інформацію про абонента та надані йому послуги. З’ясувалося, що оператори телекомунікацій потерпають від низької правової грамотності правоохоронців та недосконалості суддівських ухвал. Детальніше — «За принципом «Ctrl+C» і «Ctrl+V».

Адвокатура

У практику законотворчості останніх років добре вкоренилося прийняття актів чи змін до них «пакетом». Причому назва закону жодним чином не орієнтує щодо його предмета. Так, в останній сесійний тиждень нардепи ухвалили зміни до Податкового кодексу, а разом з ними, причепом, і до інших законів, зокрема адвокатського. Подробиці читайте у матералі «Під пологом ночі та ПК».

Бізнес

Для деяких інвесторів принциповим є підписання корпоративного договору з особами, які володіють частками підприємства, оскільки це підвищує гарантії. Разом з тим такі дії суперечать правовій традиції. Детальніше у матеріалі «Тільки для своїх».

Судова експертиза з першого погляду здається не надто ефективним інструментом у податкових спорах. Адже вона не є обов’язковою для особи чи органу, що здійснює провадження. Втім, за розумного підходу висновок експерта може повністю переломити ситуацію на користь платника. Про це читайте у статті «Недругорядний аргумент».

Побутову техніку відтепер можна продавати лише через касові апарати. Непомітно зроблена правка в останній редакції змін до Податкового кодексу, внесених наприкінці року, обурила підприємців. Постраждають роздрібні торгівці, а також інтернет-магазини. Детальніше — «Невільники каси».

Держава

Наприкінці року Конституційний Суд зробив своєрідний подарунок для військових пенсіонерів, вказавши на неприпустимість обмеження їхніх виплат. Проте така позиція Суду навряд чи порадує тих, хто впродовж року недоотримував кошти. Надто пізно на вул.Жилянській прийняли рішення, і навряд чи комусь вдасться повернути гроші. Звісно, якщо військових не підтримають суди загальної юрисдикції. Деталі у матеріалі «Армійські порядки».

Конституційний Суд готується до розгляду подання народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону «Про запобігання корупції». На переконання парламентарів, положення документа обмежують права третіх осіб, а в деяких випадках можуть призвести до розголошення приватних відомостей. Про це читайте у статті «Приватне проти громадського».

Закон і Бізнес