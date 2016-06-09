05.01.2017 10:39



Систематизувати дані про офіцерів запасу, здатних проходити військову службу вирішили у Міноборони. Зокрема, це стосується людей, які не служили, але мають вищу освіту та отримали військові звання офіцерів запасу.

Про це заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко, передає «Закон і Бізнес».

«Нам необхідно систематизувати дані про офіцерів запасу, здатних проходити військову службу. Зокрема, це стосується людей, які не служили, але мають вищу освіту та отримали військові звання офіцерів запасу. Щорічно такі офіцерські звання отримують 9-10 тисяч осіб. Це потужний ресурс, який повинен ефективно використовуватися», — зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України.

Він назвав пріоритетним завдання з якісного комплектування офіцерських посад — як первинних, так і на рівні органів військового управління. При цьому мають використовуватися всі можливості, зокрема, прийняття офіцерів запасу на офіцерську службу за контрактом та використання курсів для прискореної підготовки молодших офіцерів з числа сержантів, які мають вищу освіту. При цьому вся система з добору офіцерських кадрів має бути спрямована на забезпечення, в першу чергу, бойових частин.

«Багато наших офіцерів проходять навчання за кордоном. Наше завдання — розмістити їх на посадах, де вони принесуть максимальну користь. Їх досвід дуже потрібен Збройним Силам. У нас вистачає хороших виконавців, але цього замало, адже ми відчуваємо нестачу у справжніх лідерах. Вся кадрова робота має бути спрямована на пошук лідерів та формування лідерських якостей. У провідних країнах, які є нашими партнерами, поняття «офіцер» і «лідер» завжди є тотожними», — зауважив Віктор Муженко.

Закон і Бізнес