06.01.2017 16:34



Громадянинові цієї країни, який збирався приєднатися в Сирії до терористів угруповання «Ісламська держава», на батьківщині світить тюремне ув’язнення аж до довічного.

«До краєвого суду в м.Пльзені подано обвинувальний акт на Яна С., дії якого були кваліфіковані як підготовка до терористичного акту. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 років аж до довічного ув’язнення», — повідомив портал Tyden прокурор Ян Кубяс.

Згідно з даними місцевих ЗМІ 21-річний Ян С., родом із Пльзенського краю, є першим затриманим громадянином Чехії, який мав намір поповнити ряди бойовиків «ІД». Він був арештований рік тому в одному з аеропортів Туреччини та мав при собі квиток на авіарейс в одне з прикордонних міст цієї країни. Під час допитів чех зізнався, що планував приєднатися до терористів.

Пізніше Ян С. був переданий в руки чеського правосуддя.