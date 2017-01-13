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Коли питання щодо розміру адвокатських внесків постало на грудневому засіданні Ради адвокатів України, захисники й гадки не мали, що у Верховній Раді вже готуються відповідні пропозиції.

Коли питання щодо розміру адвокатських внесків постало на грудневому засіданні Ради адвокатів України, захисники й гадки не мали, що у Верховній Раді вже готуються відповідні пропозиції.

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