04.01.2017 17:16



Генеральний прокурор України Юрій Луценко не бачить підстав для реагування на публічні висловлювання свого заступника Анатолія Матіоса, адже законодавчо закріплених «гарантій адвокатської діяльності не було порушено».

Як повідомляє «Закон і Бізнес», про це йдеться у листі-відповіді Генеральної прокуратури України на звернення Національної асоціації адвокатів України щодо публічної образи адвоката заступником генпрокурора Анатолія Матіосом, яке засудили провідні юридичні асоціації.

«Повідомляємо, що Матіос А.В. під час згаданого у Вашому зверненні виступу в прямому ефірі каналу «112 Україна» стосовно кримінального провадження щодо розстрілів на Майдані висловив особисту громадянську позицію з указаного питання, що не є офіційною позицією Генеральної прокуратури України», — говориться у листі.

В ГПУ зауважують, що висловлювання Головного військового прокурора не може трактуватися як тиск на адвоката, адже «не стосується його професійної діяльності».

«Визначені статтею 23 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гарантії адвокатської діяльності під час згаданого виступу у ЗМІ не порушено, тому підстав для вжиття заходів реагування не вбачається», — резюмується у листі.

Нагадаємо, 1 грудня 2016 року НААУ звернулася до Генпрокуратури із відкритою заявою щодо висловлювань заступника генпрокурора Анатолія Матіоса.

У заяві говориться, що 28 листопада в прямому ефірі телеканалу «112 Україна» Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у коментарі відеодопиту Віктора Януковича зазначив таке: «Все що сьогодні розказує так званий захисник, не знаю його фаховий рівень, беркутівців, це просто плювок всім людям, які бачили кров, які три місяці поспіль після лютого застеляли всю Інститутську квітами... Не знаю, чи він там був, не знаю, чи знає він, що таке кров, але по-людськи, як казав сьогодні генеральний прокурор, так як, я українець, я б йому змазав дуже добре в пику, щоб він вмився юшкою і відчув наскільки це солодко втрачати рідних.....».

Адвокати розцінюють емоційний виступ Матіоса як втручання в адвокатську діяльність та адресний тиск на захисника, поєднаний із публічним закликом до насильства. Таким чином адвокатів не лише ототожнюють з клієнтами всупереч закону, але і роздають їм політичні ярлики. В НААУ наголошують, що Головний військовий прокурор свідомо такими висловлюваннями формує певну громадську думку і таким способом вчиняє тиск на суд та адвокатів, порушуючи гарантоване кожному конституційне право на правничу допомогу.

Закон і Бізнес