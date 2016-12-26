... як безумовний дохід

04.01.2017 16:23



Уряд Фінляндії для експерименту по впровадженню безумовного основного доходу буде виплачувати по 560 євро на місяць двом тисячам вибраних випадковим чином безробітним громадянам від 25 до 58 років.

Як повідомляє The Guardian, виплати безробітним будуть продовжувати навіть у тому випадку, якщо вони пізніше знайдуть собі роботу, передає «Закон і Бізнес».

Цей перший для Європи експеримент почався 1 січня 2017 року. Програма, яка повинна тривати два роки, покликана довести життєздатність концепції безумовного основного доходу. В її рамках держава регулярно виплачує громадянам певну суму незалежно від того, де вони працюють і чим займаються.

Влада Фінляндії розраховує, що експеримент допоможе їм знизити рівень безробіття, який зараз становить 8,1% — незайняті жителі країни можуть відмовлятися від пропозицій, якщо нова робота здається їм низькооплачуваною або короткостроковою. Безумовний щомісячний дохід дозволить їм почувати себе більш захищеними.

У червні 2016 року Швейцарія відмовилася від впровадження моделі безумовного основного доходу за наслідками референдуму, однак у її випадку не малося на увазі державної участі у фінансуванні базового доходу. Концепцію планують випробувати в різних країнах по всьому світу, включаючи Канаду, Нідерланди. У Кенії, наприклад, подібний експеримент зіткнувся з труднощами — жителі країни не можуть повірити, що якась некомерційна організація збирається безоплатно їх фінансувати.

Закон і Бізнес