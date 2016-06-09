04.01.2017 14:41



Президент підписав закон, який дає можливість військовослужбовцям, які проходять службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу або звільнитися.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», передає «Закон і Бізнес».

«Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим – ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави», — звернувся він до присутніх міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

«Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення», — додав Петро Порошенко.

Разом з тим Президент звернув увагу на те, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження.

Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Закон і Бізнес