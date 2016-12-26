04.01.2017 12:16



У США подружжя судиться компанією Apple, стверджуючи, що мобільний додаток відволік водія, який врізався у автомобіль сім’ї та спричинив смерть 5-річної доньки. У позові стверджується, що компанія могла попередити ДТП.

Як повідомляє ABC, мова йде про мобільний додаток FaceTime від Apple, через який сталося ДТП, передає «Закон і Бізнес».

Аварія сталася напередодні Різдва у 2014 році в Далласі, коли сім’я рухалася одним із швидкісних шосе. Через затор попереду батько сімейства пригальмував, але в наступну мить в них врізалося авто, що рухалося позаду зі швидкістю близько 100 км/год. Як стверджується у позові, причиною ДТП стало те, що водій авто позаду відволікся на мобільний додаток.

В результаті зіткнення подружжя і їх старша дочка отримали серйозні поранення, а п'ятирічна Морія загинула.

У позові зазначається, що Apple не блокує використання програми FaceTime водіями при їзді на високій швидкості, хоча у корпорації є така технічна можливість. Раніше компанія запатентувала технологію, яка обмежує запуск додатків, які можуть відвернути водія при русі. Також на думку сімейної пари, Apple повинна попереджати, що її застосування «може бути небезпечним, якщо використовуються не належним чином».

В свою чергу суд присяжних звинуватив винуватця ДТП Гаррета Вільгельма у вбивстві з необережності.

Закон і Бізнес